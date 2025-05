Postani mojster zdravja, zadnji del: Odločila sem se, da se z rakom ne bom več borila (Suzy)

Zadnji mesec – še pred operacijo – sem zbirala prijave za odmik. Zbralo se nas je deset. Število deset je prehod, kjer se karma sreča z usodo – kar si posejal, zdaj žanješ, pred tabo se razkriva pot do tvojega najvišjega življenjskega poslanstva. To je alkimija preobrazbe – sežiganje semen stare karme, usklajevanje z božanskim namenom in vstop v polno moč usode. Prav to je bil namen odmika, ki je bil na moji poti izjemno pomemben korak: osvoboditi se družinske karme in zaživeti polno življenje, svoje poslanstvo in notranjo moč. Odmik je bilo globoko doživetje. Vstajali smo zelo zgodaj. Sledil...