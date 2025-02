Postani mojster zdravja: Jutro po operaciji (Suzy)

S seboj sem prinesla posebno milo proti vnetjem in nežno gobico. S počasnimi gibi sem gobico vlekla po telesu in mu dajala pozornost, dotik, občutek naklonjenosti. Želela sem mu dati, kar mama daje svojem otroku. Tako sem gradila občutek varnosti in vzdrževala notranji mir. Dobro sem si umila tudi zobe. Bolnišnica se je počasi prebujala, zato sem si v ušesa vtaknila slušalke in sedla na posteljo za meditacijo. Sonce je začelo sijati skozi okna. Čutila sem nov dan, poln upanja. Nato je prišla medicinska sestra in začela se je priprava. Vse svoje stvari sem morala dati v posebno vrečo in jo ozn...