Postala je pravljičarka

Ne le odlična igralka, Mojca Fatur je po novem tudi avtorica pravljic. Njena čisto prva zbirka je že v knjigoveznici in kmalu jo bomo lahko prebirali. Vse se je začelo z rekom, da jabolko ne pade daleč od drevesa.

»V otroštvu sem do onemoglosti izmozgala starše, saj so mi morali v nedogled pripovedovati zgodbe iz svoje mladosti. In seveda sem se čez dvajset in toliko let znašla v popolnoma enakem položaju. Ker se mi je pripovedovanje enih in istih prigod začelo upirati, sem si jih začela izmišljevati. Sčasoma so postajale vse daljše in kompleksnejše, zato se je rodila ideja, da jih zapišem za svoje potomce,« nam zaupa novopečena pravljičarka. Zbirka Osamljeni gaj bo izšla pri založbi Chiara, ki ji je omogočila najlepši vstop v literarni svet.

»Pravljice so razdeljene na štiri letne čase, torej na zimske (Lepljiva skrivnost), pomladne (Kam gre mavrica, ko zbledi?), poletne (Rešimo počitnice) in jesenske (Lov na številke),« nas podrobneje seznani s projektom za otroke, ki ga je ilustrirala čarobna Vesna Benedetič.