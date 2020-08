Postala je motoristka!

»Ime ji je Muca.«

Simpatična voditeljicaje pred kratkim praznovala 32. rojstni dan, dve veliki želji pa sta se ji ob tem uresničili hkrati. Tara je namreč v prvem poskusu opravila izpit za motor, kmalu zatem pa je dobila čisto pravo in svojo pravo jekleno mrcino, ki jo je poimenovala Muca.»To je moja honda. Prišla je skupaj z mojim izpitom, in če bi mi kdo rekel, da se mi bo uresničila želja, ki se mi še danes zdi rahlo nerealna, bi mu rekla, da je zmešan. Ampak za motociklizem potrebuješ tudi to, v majhnih odmerkih, seveda, pa še malce poguma, veliko volje in ljudi, ki te podpirajo,« je ob prvi fotografiji na svoji Muci zapisala Tara.Presrečna voditeljica je nad motorji navdušena od mladih nog, saj je imel njen dedek motor, navdušen motorist pa je tudi njen najdražji, glasbenik. In čeprav marsikdo ob besedi motor pomisli na adrenalin, pa Tara pravi, da ima sama raje brezskrben užitek in vetrič v laseh.