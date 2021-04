Postala je mlada dama

Lepa prav takšna, kot je.

Nekoč prikupna deklica, ki je obnorela Slovenijo z veličastnim glasom, skritim v telesu šestletnice, je zrasla v postavno, samozavestno mladenko.je odrasla, v vseh pogledih, in četudi se nam je zasidrala v srca z milino drobne punčke, jo lahko danes občudujemo v vsej njeni lepoti.Ponosno se postavi pred objektiv in pokaže svoje najstniške obline, kar je v obdobju, ko se njene vrstnice borijo s kritikami in jih moti vsaka fizična sprememba, nadvse blagodejno. Tudi sama se mora spopadati z opazkami, a jih odločno odklanja in ostaja zvesta svojim prepričanjem, da je lepa prav takšna, kot je. In mi se ne bi mogli bolj strinjati z njo.S ponosno držo pa dokazuje tudi, da je rana slava ni dotolkla, ampak se je s pomočjo ljubeče družine izoblikovala v pravo vzornico.