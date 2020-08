Postal je dedek!

Svit Oliver in njegova Ana, par dni pred tem, ko se ji je mudilo v porodnišnico.

Čeprav je nedavno praznoval 57. rojstni dan, je nogometna legendav tako dobri kondiciji, da bi mu zlahka pripisali deset ali celo dvajset let manj. Odlično se drži tudi njegova žena, nedavna abrahamovka.Oba zelo pazita na prehrano in se veliko gibljeta, rezultati njunega truda pa so očitni. Zato svoja leta 'izdata' šele, ko sta v družbi sinov, ki sta odrasla in tako kot oče zelo uspešna. Zakoncema pa gre dobro tudi zasebno: manj kot mesec dni po tem, ko si je sledila kopica praznovanj (Srečkov in Romanin rojstni dan ter poroka mlajšega sinain njegove), ima spet nov razlog za praznovanje – nedavno sta se Srečkov starejši sinin njegova izvoljenkarazveselila krepkega dečka, ki sta ga soglasno poimenovalaNovopečeni dedek in babica sta bila ob tem močno ganjena, saj je zanju glede na vse športne in karierne uspehe družina vedno na prvem mestu.