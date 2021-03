Posnele so himno za vse ženske

»Dosežemo lahko vse, če se le odločimo.«

Na dan žena so Slovenke dobile svojo himno, ki jo izvajajo štiri prijateljice –in. »Ženska je beseda, ki zajema vse na tem svetu: je bit življenja, utrip vsakdana, vse, kar je krhko in močno, subtilno in glasno, trdno in nežno hkrati,« razmišlja o skladbi Ženska Rebeka, ki si je za sodelovanje izbrala dekleta iz skupine Bepop Ladies.»Vsaka je samosvoja osebnost, ki je pustila svoj pečat ne le v glasbi, ampak tudi širše v družbi. Vse tri so umetnice, podjetnice in tudi družbeno aktivne ženske, ki služijo svoj kruh in ga omogočajo tudi drugim, predvsem pa so mame in partnerice – ta del naših življenj pa šteje največ,« pove Rebeka, Tinkara, Alenka in Ana pa dodajajo: »Pesem ima močno sporočilo, govori o tem, kaj smo, česa smo sposobne, kaj vse počnemo, katere vloge prevzemamo v družini in družbi, predvsem pa želimo ženske navdihniti, jim dati priznanje za vse, kar počnejo, ter jim sporočiti, da lahko dosežejo vse, če se le zares odločijo za to!«