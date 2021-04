Poslovni uspeh, zaroka, materinstvo …

Lepa afna je po ascendentu čustvena, nežna, občutljiva, včasih tudi muhasta in zamerljiva rakica. Veliko ji pomenijo družina, domači, dom, ki je njeno varno zavetje in kotiček, kjer se sprosti in ustvarja. Njena vladarica Luna je v ribah, kar spodbuja nihanje razpoloženja, a tudi intuicijo, sočutje, veliko ustvarjalnost, sposobnost vživljanja v druge, tudi za potrebe njenega dela, saj preprosto začuti, kaj bo ljudem všeč in s čim se bodo poistovetili. Lepa afna Da je uspeh na očeh javnosti njeno poslanstvo, je jasno, saj sta Luna in Sonce skupaj v 10. hiši kariere. Lahko bi rekli, da res diha ...