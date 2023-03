Prvi april bo v Planici še večji praznik, ko bomo pomahali v slovo dobitniku srebrne olimpijske kolajne, enemu najbolj prisrčnih, komunikativnih, zabavnih, preudarnih športnikov, ki bo srečo iskal v kmetijstvu in načrtovanju družine. Vendar se pri tem sklicuje na tistega tam zgoraj, saj pravi, da bo tako, kot bo želel Bog. Vam je žal, da ste prenehali tekmovati pred začetkom sezone, ki je postregla z zlatim domačim svetovnim prvenstvom? Na koncu, ko potegnem črto, mi ni žal. Tudi vodstvo me je spraševalo, čemu prav zdaj in zakaj ne bi podaljšal kariere. Lanska izjemna sezona me je spodbudila...