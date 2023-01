Poskrbite zase, a ne pozabite na sočutje

Globalna hipnoza ljudi preusmerja h kopičenju materialnega, ga nanj navezuje, poveličuje moč posedovanja, namesto da bi ohranjali povezavo z izvorom, s stvarstvom, z božanskim delom sebe. Največji izziv naše civilizacije je navezanost na materialno, saj so nas ujeli in navezali na udobje. Čas bo, da se zavedate svojega prvinskega, izvornega vprašanja, kdo ste in zakaj ste tukaj, kjer ste.



Slepa ulica je pot vašega učenja

Planet, ki vas bo spodbujal, da poskrbite zase, je Jupiter. Ta je v začetku lanskega maja vstopil v ognjenega ovna, kar je bil nedvomno eden najpomembnejših tranzitov leta. Jupiter v ovnu je velik in drzen. Pooseblja zelo dinamično vrsto energije, in ker je Jupiter prinašalec obilja, ki pomnoži vse, česar se dotakne, ste tako vse do maja v fazi 'naredite to na veliko'. V zadnjem času najverjetneje dobivate številne lekcije in priložnosti, da poskrbite zase in za svojo prihodnost. Če ste trenutno pred zaprtimi vrati na poslovnem področju, v slepi ulici glede partnerskega odnosa ali v drugi nezavidljivi situaciji, ste tam, ker je to pot vašega učenja in način, da resnično začnete skrbeti zase ter se ne zanašate na sistem in ne prelagate odgovornosti nanj.

Če ste delali dobro, bili odgovorni in aktivni, ste najverjetneje na poti k uspehu, če niste, se najverjetneje utapljate v težavah in se sprašujete, pod katero nesrečno zvezdo ste rojeni. No, ravno ta 'nesrečna' zvezda vas z nastalo situacijo uči, da bodite odgovorni, začnite aktivno reševati svoje življenje in poskrbite zase.

Čas za pretvarjanje vizij v resničnost

Ključne besede ovna so dejanje, pobuda, drznost, odločnost, zavzemanje stališča, poslušanje lastnega občutka, ustvarjanje in akcija. Oven je prvo znamenje zodiaka in vse pri njem se vrti okoli besedice 'jaz', a ne na sebičen način. Želi vedeti, kdo ste in kaj hočete, saj je to predpogoj za vse ostalo. Jupiter v ovnu preusmeri vašo pozornost stran od kolektiva (Jupiter v ribah) in vas prosi, da ste pozorni na lastne potrebe.

Če je bil Jupiter v ribah pravi čas za sanje o novi viziji prihodnosti, je Jupiter v ovnu čas za odločne ukrepe za pretvarjanje teh vizij v resničnost. Izkoristite ga, saj vam nič ne more preprečiti, da bi dosegli, kar si želite.

Stojte pokončno v svoji avtentičnosti, izstopite iz matrice in bodite bojevnik, ki s trdnim prepričanjem 'jaz sem kreator' stoji v stebru luči.

Jupiter se prebuja

Medtem ko je Jupiter v ovnu, so vsi počasni planeti na stopinjah, ki zasedajo pet zaporednih znamenj zodiaka, v formaciji, ki je podobna lokomotivi. Pluton je v kozorogu, Saturn v vodnarju, Neptun v ribah, Jupiter v ovnu in Uran v biku. Zadnja tri znamenja zodiaka se povežejo s prvima dvema, tako poženejo stvari v gibanje. Tranzit Jupitra v ovnu se je začel s pokom, zelo dinamično konjunkcijo Jupitra in Marsa, ki se je dovršila 29. maja 2022. Po tej konjunkciji je Jupiter prešel v nekakšno hibernacijo in devet mesecev ni delal večjih aspektov. Marca 2023 se bo 'prebudil' v ovnu in naredil pomembno konjunkcijo, saj bo tvoril stelij štirih planetov s Kironom, Venero in Merkurjem. Vsa energija, ki jo je Jupiter kopičil v prvih devetih mesecih tranzita, se bo sprostila prav marca 2023, ko bomo priča njegovi resnični moči.

Pomembni novi začetki

Jupiter v prehodu skozi ovna se začne s pokom in konča z velikim pokom. Natanko, ko zapusti ovna in se premakne v bika, maja 2023, bo v kvadratu s Plutonom na 0 stopinj vodnarja.

Aspekti na 0 stopinj znamenj so zelo pomembni, saj govorijo o pomembnih novih začetkih. Ta kvadrat med Jupitrom in Plutonom je prvi v ciklusu, ki se je začel marca 2020. Nosi energijo 'vse ali nič', ki nas bo pretresla do temeljev. Vodnar je kolektivno znamenje, ki simbolizira družbo s svojimi normami in konvencijami. Bik so naše osebne, individualne vrednote. Ko si ta dva velikana nasprotujeta, so naše osebne vrednote v nasprotju z vrednotami družbe. Kvadrat med njima bo obravnaval iste teme kot kvadrat Saturna Urana v letih 2021 in 2022, vendar bo ubral povsem drugačen pristop: slednji je bil počasen in frustrirajoč, kvadrat Jupitra s Plutonom pa je hiter in besen. To je energija 'nadaljujmo s tem', 'uspeli bomo za vsako ceno'.

NE ČAKAJTE, IZKORISTITE PRILOŽNOSTI

Jupiter je v ovnu vsakih 12 let in aktivira isto področje vaše rojstne karte. Preverite, kje v karti imate ovna, saj imate na tem področju priložnost za napredek ali imate lahko tu velike težave. Preverite za nazaj, kaj se vam je dogajalo v obdobju, ko je bil Jupiter v ovnu, in sicer od junija 2010 do junija 2011, od februarja 1999 do februarja 2000, od marca 1987 do marca 1988, od marca 1975 do marca 1976, od aprila 1963 do aprila 1964 in tako naprej. Če med temi preteklimi tranziti najdete skupno temo, lahko pričakujete, da bo podobna v središču vaše pozornosti tudi zdaj.

Ne čakajte, izkoristite priložnosti, ki se vam ponujajo, prav tako vse izzive na poti, saj vam morda z lekcijami kažejo, da morate drugače delovati in prevzeti odgovornost. Sami ste odgovorni za svojo srečo, zdravje, denar, partnerstvo in kako srečno bo to leto, a tudi za to, kakšna bo usoda planeta. Stojte pokončno v svoji avtentičnosti, izstopite iz matrice in bodite bojevnik, ki s trdnim prepričanje 'jaz sem kreator' stoji v stebru luči. Poskrbite zase!

Ohranjajte visoko vibracijo. Hvala, ker ste.

Iz srca, Shana