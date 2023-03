Poskočni muzikant je tudi diamant

Martin Juhart je doma v Slovenski Bistrici in je eden najbolj zaželenih glasbenikov in avtorjev. Prvi narodnozabavni ansambel, v katerem je igral harmoniko, je bil Pomladni veter. V njem je takrat igral kitaro Jože Kotnik, danes prav tako Poskočni muzikant, ansamblu pa sta mentorirala modrijana Rok Švab in Franjo Oset.

Dva izjemna harmonikarja, Martin Juhart in Sašo Avsenik

»Bili smo štiričlanska zasedba s pevko, skupaj pa nas je zbral takratni župnik Matija Tratnjek,« nam pove glasbenik, ki je igral harmoniko tudi v skupini Bum. Igranja na klavirsko harmoniko se je štiri leta učil v nižji glasbeni šoli v Slovenski Bistrici, nato ga je bolj prevzela diatonična oziroma frajtonarica. Na slednjo se je igranja naučil sam, ob poslušanju skladb Lojzeta Slaka, Braneta Klavžarja in Modrijanov. »Enkrat samkrat sem obiskal učno uro pri Tinetu Lesjaku, ampak bolj kot sramežljiv opazovalec. Klavirsko harmoniko pa sem 'zares' začel igrati šele pri Poskočnih muzikantih, ko smo skoraj čez noč ostali brez harmonikarja. Ker pa že deset let nisem igral klavirske harmonike, sem se jo moral začeti učiti znova,« priznava.

Obvlada pa še številne druge inštrumente, a jih igra bolj zase. Na Akademiji za glasbo je študiral tubo, ki je najnižje trobilo. »Rad bi se pohvalil, da imam že končan magisterij, a mi do tega manjkata še dva izpita. Upam, da ju opravim v letu ali dveh,« nam še zaupa.

V glasbeni šoli v Slovenj Gradcu, kjer je redno zaposlen, poučuje diatonično harmoniko. Čeprav se tja vsak dan vozi iz Slovenske Bistrice, eno uro v vsako smer, mu to ni odveč, saj so tako kolektiv kot učenci čudoviti. »Trenutno poučujem 20 učencev, a je povpraševanje tolikšno, da bi jih lahko imel še enkrat toliko,« pravi. Nič presenetljivega, saj izhaja iz glasbene družine. »Oče je bil ljudski pevec, mama pa organistka. In tu, v cerkveni in ljudski glasbi, se začnejo moje korenine. Oboje rad poslušam še danes in v mojih pesmih je včasih kakšna sled tega. Tudi sam pa sem in še vedno skladam liturgična dela,« še razkriva.

Diamanti so pripravljeni na novo sezono oddaj V petek zvečer

Kot glasbeni urednik oddaj V petek zvečer je zaslužen za številne priredbe znanih skladb, ki jih je iz zabavnih preoblekel v narodnozabavne in obratno. In veliko takšnih bomo slišali v novi sezoni, ki se začenja drevi. Sicer pa sklada avtorske pesmi in priredbe, tudi za številne druge ansamble, med njimi najdemo Modrijane, ansambel Saša Avsenika, celo Slovenski oktet. O zasebnosti ne govori rad, a nam je kljub temu zaupal, da je v zvezi, vendar tega ne obeša na veliki zvon. Tudi v kuhinji se dobro znajde in z veseljem kaj skuha, če mu le dopušča čas.

»Je pa res, da včasih, ko kaj eksperimentiram, ne uspe vse po željah in pričakovanjih. Takrat si rečem, da nam še vedno ostane McDonnald's,« v smehu prizna fant, ki najbolj uživa ob zrezkih in dobrem vinu. »Prav tako bi lahko vsak dan jedel špinačo s pire krompirjem, ne maram pa polente in žgancev,« nam še prizna poskočni muzikant, ki zna poprijeti za marsikatero orodje, saj je odraščal na kmetiji. »Je pa res, da sem bil v mladosti bolj štorast. Danes sem previdnejši, in če mi kaj ne gre od rok, za pomoč raje poprosim prijatelje in sorodnike,« pravi Martin, ki obožuje morje. »S Poskočnimi muzikanti si zato vsako leto poleti vzamemo 14 dni dopusta, ko, če se le da, skočimo na morje,« sklene pogovor.