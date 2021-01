Poskočna babica prevzela komando

Babi je zakon!

Foto: Instagram

Pevec in klarinetistje že večkrat poudaril, da se mu brez babice ne bi tako dobro godilo, kot se mu, sploh ne ob nedeljah, ko garazveseli z njegovo najljubšo jedjo, ocvrtim piščancem. Tokrat pa se je babi, kot jo kliče, izkazala še z nastopanjem, in to ne samo za štedilnikom, temveč tudi pred kamero.z Dejanom sta za en dan zamenjala vlogi, tako da je on oblekel predpasnik in vihtel kuhalnico, ona pa je vzela v roke klarinet ter zaigrala, zavriskala in zapela. Čeprav poskočni babici dela zlepa ne zmanjka, saj je razkrila, da njen dan poleg kuhanja polnijo še pogovori s prijateljico, filmi, nadaljevanke in številna opravila, je dokazala, da ima velik potencial tudi pri vloganju na družabnih omrežjih, v katerem je bila zelo pristna.Če smo malo hudomušni, celo večjega kot Dejan za štedilnikom – ali pa bo moral ta svoj talent še dokazati v katerem od prihodnjih videoposnetkov.