Poskočna Anamarija Lampič je praznovala z zamudo (Suzy)

Nikoli ni prepozno za lepe želje. Z njimi so zasuli Anamarijo Lampič, ko je po najboljši biatlonski sezoni doslej prišla domov. Ne le zaradi odličnih rezultatov, temveč tudi zaradi osebnega praznika. Po zadnjih obveznostih, ki so se zavlekle krepko v poletje, je ob vrnitvi nadoknadila zamujeni čas z družino in priredila zapoznelo rojstnodnevno zabavo. »Tako je to, če si na dan rojstva službeno odsoten,« se je nasmehnila in nam zaupala, v kakšnem duhu je minilo praznovanje.

Tudi njeni prijatelji in družina so se predali modni zapovedi kavbojskega stila. Foto: osebni arhiv/Instagram

»Rada imam tematska druženja, tako smo se tokrat odločili za kavbojski stil. Ozračje je bilo naelektreno z dobro energijo, zapovedana oprava pa je spodbudila ljudi, da so kreativni. Na koncu je bilo vse, kot sem si zamislila,« je navdušeno dejala športnica. Številka 30 je dobila slavje, kot si ga zasluži, rajanje se je zavleklo dolgo v noč, in če gre verjeti besedam slavljenke, je bilo vzdušje peklensko.