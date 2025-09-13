DOLGOLETNA LJUBEZEN

Poroka Schwarzeneggerja: Po dolgi zvezi vendarle usodni da (Suzy)

Med gosti na poroki sta bila seveda tudi ženinova oče in mama ...
Fotografija: Zaljubljeni par se je med filmskim festivalom zabaval v Cannesu, kjer je ona oboževalcem namignila, da se bliža poroka.
Zaljubljeni par se je med filmskim festivalom zabaval v Cannesu, kjer je ona oboževalcem namignila, da se bliža poroka.

M. F., Foto Profimedia, Abby Champion/instagram
Igralec Patrick Schwarzenegger in njegovo dolgoletno dekle, manekenka Abby Champion, sta dahnila usodni da. Leto in pol po zaroki sta se poročila na razkošni ceremoniji v podeželskem klubu Gozzer Ranch v mestu Coeur D'Alene v Idahu.

Zaljubljenca, ki sta skupaj že desetletje, sta zaroko naznanila decembra 2023, le nekaj dni po tem je Patrick dobil vlogo Saxona Ratliffa, vzvišenega najstarejšega sina bogate družine v seriji Beli lotus, in moral za sedem mesecev odpotovati na snemanje na Tajsko, zaradi česar sta bila zaročenca prisiljena preložiti poroko.

Prek skupnih prijateljev sta se spoznala leta 2016, sprva sta zvezo ohranjala zase in jo po enem letu potrdila s fotografijami na instagramu.

V oddaji Drew Barrymore je zvezdnik, ki je bil pred tem v zvezi z Miley Cyrus, povedal, da je bila zaročenka presrečna zaradi njegovega preboja v karieri in je v celoti podprla odločitev, da poroko prestavita. »Bila je navdušena, saj je velika oboževalka serije,« je dejal. Med gosti na poroki sta bila seveda tudi ženinova oče, nekdanji igralec in guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger, in mama, Arniejeva bivša žena Maria Shriver.

