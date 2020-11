Poroka pri Veselih Dolenjcih in Aplavzu

Andrej Belšak je svojo Valerijo popeljal pred oltar kot zadnji samski član Ansambla Aplavz.

S kočijo sta se na poročni dan popeljala Andrej in njegova Valerija Belšak.

Bojan in Lucija Imperl sta takole pozirala pri Zidanici Opara.

Letošnje leto si bo po tem, da je skočil v zakonski stan, zagotovo zapomnil, harmonikar Ansambla Veseli Dolenjci. »Res je, to leto je zame res nekaj zelo posebnega. Konec septembra, natančneje 26., sva se z mojoporočila. Morda je zanimivo, da sva se spoznala, ko smo Veseli Dolenjci enkrat igrali pri njih na veselici. Kmalu sva si začela dopisovati in se tudi sestajati in ugotovila sva, da ne moreva drug brez drugega. No, zdaj pa sva že poročena, in kar je najlepše – živiva v svoji novi hiši,« nam je zaupal novopečeni mož Bojan Imperl.In nam priznal, da pravzaprav do zadnjega nista vedela, če jima bo poroko uspelo izpeljati, kot sta si zamislila, zaradi vseh ukrepov, povezanih s koronavirusom. »A vendar nam je uspelo. Uspelo celo nad vsemi pričakovanji. Tako da je bil dan zares popoln. Cerkvena poroka je bila v Boštanju, kjer sta nama ob cerkvenem obredu zapelain. Civilna poroka in pozneje zabava pa je potekala v Zidanici Opara. Tam pa so nama zapeli Kvatropirci, v nadaljevanju večera pa je za zabavo skrbel Ansambel Pogum,« nam je še zaupal mladi ženin. Želja obeh mladoporočencev je bila tudi, da bi čim prej zaživela na svojem.»Skoraj tri leta sva živela v stanovanju v Trebnjem. Letos, v začetku avgusta, torej malo pred poroko, pa sva se že vselila v najino hiško, na katero sva zelo ponosna. Torej nama je uspelo, kar sva si zadala, in zdaj že maksimalno uživava na svojem,« je za revijo Suzy še razkril Bojan, ki s preostalimi člani Veselih Dolenjcev še čaka na nastop v finalu festivala Slovenska polka in valček.Na Štajerskem pa se je zadnjo septembrsko soboto odvijala še ena glasbena poroka. V zakonski stan se je namreč podal še zadnji do sedaj še neporočeni član Ansambla Aplavz, ki je pred oltar popeljalsvojo izvoljenko. »Ob tej slovesnosti in posebej za to priložnost smo fantje Ansambla Aplavz posneli pesem z naslovom Pozdravljena v belem, ki jo je za svojo izvoljenko odpel Andrej sam,« nam je zaupal, prav tako član Ansambla Aplavz, ki je prispeval tako melodijo kot tudi besedilo za omenjeno pesem. Aranžma pa je delo, v čigar studiu Lugoton so pesem tudi posneli.Premierno so jo slišali vsi svatje, ki so bili na omenjeni poroki, ko je Andrej zapel svoji izvoljenki, pa so se vsem orosile oči. Kakopak so bile to solze sreče. Obilo sreče in zdravja želimo obema glasbenikoma v zakonu tudi v uredništvu revije Suzy.