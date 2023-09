Poroka Lucije Polavder: Hčerka bo najlepše poročno darilo! (Suzy)

Potem ko je v športu dosegla vse, kar se je doseči dalo, tudi tako želeno olimpijsko medaljo, se je nekdanja judoistka Lucija Polavder posvetila študiju in končno imela več časa tudi za prijatelje in ljubezen. Na njeni poti jo že dolgo podpira postavni Uroš, s katerim sta se pred sedmimi leti razveselila sina Vala Luke. Zdaj sta še srečno poročena.

Val Luka se veseli prihoda sestrice.

Pokrovček plastenke namesto prstana

»Začelo se je z zaroko. Glavna 'krivca' zanjo sta bila Andrej Kramžar in Tadej Dušak, ki sta Uroša prepričala, da če me na pikniku v Hrastniku zaprosi, Tadej plača torto, Andrej pa bo poročna priča. Ker Uroš ni imel pripravljenega prstana, je pred mano pokleknil s plastičnim obročkom pokrovčka plastenke vode, jaz pa sem rekla DA. No, pozneje se mi je na morju odkupil in mi kupil pravi zaročni prstan,« se v smehu spominja simpatična Lucija.

Gasilci so jima pripravili šrango in ...

... gasilski slavolok.

Tedaj bodoča zakonca iz Pongraca pri Grižah (pri Žalcu) sta nato na koledarju z rdečo označila zadnjo avgustovsko soboto, ko jima je šlo vse kot po maslu. Tudi vreme jima je bilo naklonjeno.

Veselo rajanje

»Res je bilo veselo. Župnik Vlado je v cerkvi Sv. Neže v Libojah pripravil lep obred, civilni obred in zabavo pa smo nadaljevali na kmetiji Kotar v Pongracu. Seveda smo se držali starih šeg. Fantje iz PGD Matke in PGD Griže so pripravili gasilski slavolok in šrango, kjer smo se dodobra naveselili in nasmejali,« pripoveduje srečna športnica. Ker je njen Uroš tudi glasbenik, so ženinu in nevesti zaigrali in zapeli veliko zimzelenih pesmi.

Uroš je Lucijo najprej zasnubil z obročkom s pokrovčka plastenke vode, nato pa kupil še zaročni prstan.