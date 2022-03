Poročili so se z oboževalci (FOTO)

Najbrž se še spomnite, kako je Katie Holmes pred petnajstimi leti priznala, da je imela na stenah svoje otroške sobe plakate Toma Cruisa. Ko sta se spoznala, je vzcvetela ljubezen.

Zgodba sicer nima srečnega konca, vendar Tom še zdaleč ni edini, ki se je zaljubil v svojo oboževalko, med njimi so tudi Ringo Starr, Chris Martin, ki se je poročil z Gwyneth Paltrow, Fergie, ki je omožila Josha Duhamela, in Mariah Carey, ki je rekla DA Nicku Cannonu. A poglejmo raje tiste, ki so v zakonu ostali srečni do današnjega dne.

Billie Joe Armstrong in Adrienne Nesser Pevec skupine Green Day je ženo spoznal na enem od svojih koncertov v Minnesoti. Pisalo se je leto 1990, ko je bila skupina na prvi turneji. Adrienne je pevca vprašala, kje bi dobila njihov album, in takoj se je vnela ljubezen. A se razmerje na daljavo ni obdržalo, vendar je Billy Joe ni mogel pozabiti. Uredil je, da so imeli leta 1994 v Minnesoti veliko nastopov, da sta se spet srečala. Povabil jo je s seboj v Kalifornijo in poročila sta se dva tedna pozneje.

Steve Harvey in Marjorie Bridges Ko je Marjorie leta 1990 prispela na stand-up nastop Steva Harveyja, je zamujala, zato jo je komik takoj opazil. »Oh, oprostite!« je dejal. »Ne vem, kdo je ta gospa, ampak z njo se bom poročil.« Čeprav je trajalo kar nekaj časa, da sta se spet srečala, je obljubo izpolnil in letos bosta praznovala 15. obletnico poroke.

Anne Hathaway in Adam Shulman Shulman je filmski producent, tako da mu filmski svet ni neznan, dolgo pa je občudoval igralko Anne Hathaway. Ko sta se naposled le spoznala, sta se zaljubila na prvi pogled, a sta bila oba prepričana, da je drugi v zvezi. Anne je izvedela, da je Adam samski, in ga takoj poklicala. Poročena sta že deset let!

Jerry in Jessica Seinfeld Jessica Sklar je Jerryja Seinfelda spoznala v telovadnici, ko je bila poročena komaj dva meseca, a bila že zelo nesrečna. Ker je oboževala Jerryjevo nadaljevanko, ga je ogovorila. Takoj sta se ujela. Začela sta skrivno razmerje, ki pa so ga ujeli paparaci, zaradi česar je nastal precejšen škandal. Jessica se je ločila, Jerry pa se je z njo poročil takoj za tem – konec 1999.

Princ William in vojvodinja Catherine Ko je bila še Kate Middleton, je stene njene sobe krasilo kar nekaj fotografij mladega Williama. Tako so vsaj povedali njeni prijatelji, in čeprav je sama to zanikala, je William to tudi sam omenil v enem od intervjujev. »Na stenah sobe v času študija je imela 10 ali 20 mojih fotografij,« je povedal na njunem skupnem intervjuju. »Nisem! To je bil neki tip v leviskah,« ga je popravila Kate. »V leviskah sem bil jaz,« jo je dopolnil bodoči angleški kralj.

Tom Brady in Gisele Bündchen Predstavil ju je skupni prijatelj, a Gisele je menda že prej pogosto omenjala, kako čeden je videti Tom. S športnikom sta se takoj ujela in zaljubila, a se je kmalu za tem pojavila prva prepreka: Tomova nekdanja partnerica, s katero se je ravno razšel, je ugotovila, da je noseča. A Gisele in Tom sta skupaj stopila tudi v ta vrtinec in zdaj sta poročena že skoraj 12 let.

Liza Powel in Conan O'Brien Leta 2000 je Liza prišla na snemanje Conanove pogovorne oddaje. Pomagala je pripraviti skeč za svojo oglaševalsko agencijo, in ko je voditelj stopil pred gledalce, mu je pogled pritegnila simpatična dolgolaska. »V arhivu mreže NBC je nekje zakopan posnetek, ki prikazuje, kako se pred kamero zaljubljam v svojo ženo,« je pozneje povedal. Poročena sta že 20 let.