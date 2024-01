Poročil se je v snežnem metežu (Suzy)

Na koncu sicer najde srečo, a Josh Radnor je moral v resnici čakati malce dlje kot lik, ki ga je igral. Pred kratkim se je v snežnem metežu poročil s klinično psihologinjo Jordano Jacobs, ki jo je spoznal na odmiku za zvočno meditacijo.

FOTO: Press Release

»Jedli smo magične gobice,« je priznal, »in ko sem jo pogledal, mi je neki glas rekel: 'To je ona! To je tvoja ženska!'«

Nekaj podobnega se je zgodilo tudi 36-letni Jordani. Čeprav je bil sprva skeptičen, saj se je bal bolečine, se je naposled iz Los Angelesa preselil v New York, da bi bil bliže svoji izvoljenki.

Poroka je bila v njunem slogu: večer prej so imeli namesto šopkov na mizi aranžma iz gob, naslednje jutro so gostje skupaj vadili jogo in meditirali. Med zaobljubami je 49-letnik dejal: »Zdaj vem, da se nisem poročil prej, ker sem čakal nate.«