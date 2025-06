Popstars: Poletje ljubezni (Suzy)

Pevci, zbrani v superskupini Popstars (Bepop, Game Over, Power Dancers in Sebastian), so prvi dan meteorološkega poletja izdali prvo skupno skladbo. Da bo šel poletni napev res hitro v uho, ne dvomimo – pod taktirko Zvoneta Tomca so priredili uspešnico Cela ulica nori, s katero je skupina Kingston leta 1998 osvojila drugo od svojih treh zmag na festivalu Melodije morja in sonca. Še posebno sladke spomine na tisto poletje imata Zvone in Natka, ki sta 'shodila' prav ob tisti zmagi.

»Še vedno se zelo dobro spomnim tistega MMS-a, zmage in tudi tega, da sva praznovala še pozno v noč,« se sladko namuzne Natka, ki je še vedno srečna s svojim Zvončijem in njunima dvema že skoraj odraslima sinovoma. Lepe spomine na MMS imajo tudi drugi pevci: lani so tam nastopile Bepop, Steffanio je kot avtor dvakrat zmagal z Domnom Kumrom, Mark je plesal v originalnem spotu Cela ulica nori. »Pesem smo posneli kot Popstars himno poletja 2025, tudi zato, ker so nas številni poslušalci prosili, da za prihajajoča koncerta v Kopru in Mariboru pripravimo še kaj novega,« so nam povedali pevci.