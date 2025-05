Popotnik Mojmir Šiftar: Mavricij ga je očaral (Suzy)

Snemanje 11. sezone kuharske oddaje MasterChef Slovenija je končano. Medtem ko gledalci in gledalke spremljajo napeto tekmovanje za najbolj vročimi štedilniki te pomladi, si junaki oddaje nabirajo moči za nove podvige. Mojmir Šiftar je po novo mero energije odšel na večno zeleni oziroma pravljični otok, o katerem je Mark Twain nekoč zapisal: »Najprej je bil ustvarjen Mavricij, potem nebesa.« Priljubljeni chef se zagotovo strinja z njegovo trditvijo, saj je imel priložnost videti in uživati v številnih lepotah in dobrotah, ki jih ponuja otok. Dolge peščene plaže s koralnimi grebeni, kristalno morje, polja sladkornega trsa in vzpetine nenavadnih oblik so potrdile njegovo misel, da je obiskal enega najlepših otokov na svetu, prijazni in odprti ljudje so ga navdušili, prav tako lokalne jedi in skrivnost dobrega ruma, ki ga čuvajo v tamkajšnjih destilarnah.