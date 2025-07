Popotnik Jože Potrebuješ: spet je povabil hčerinega fanta (Suzy)

Jože Potrebuješ, član priljubljene skupine Čuki, poletni dopust preživlja z družino. Na družabnih omrežjih je razkril, da so obiskali Barcelono in si ogledali znamenito baziliko Svete družine, splošno znano po skrajšanem španskem imenu Sagrada Familia. »Šli smo preverit, kako napreduje gradnja. Kmalu pridemo spet v kontrolo,« je zapisal pod fotografijo, na kateri njemu, ženi Andreji ter hčerkama Petri in Evi družbo dela visokorasli mladenič.

Jože je tudi letos na družinski dopust povabil fanta mlajše hčere, ki je z njimi že lani obiskal Santorini. Družinska potovanja so za Potrebuješe, čeprav sta Eva in Petra že odrasli ženski, vsakoletna stalnica. Jože je razkril tudi, da so se pred obiskom Barcelone potepali po Italiji. »V Rim se je vedno lepo vrniti,« je zapisal ob seriji simpatičnih družinskih fotografij z dopusta.