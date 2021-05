Popotnica Katarina Matejčič (FOTO)

»Vse, kar sem vedno govorila, da ne bom! Sejšeli!«

Katarina Matejčič

Novinarka informativnega programa POP TVje že pred desetletji sprejela odločitev, da bo živela tako, da ne bo obžalovala niti enega dne svojega življenja. Poleg adrenalinskega poklica, ki si ga je izbrala, tako ne čudi, da se vsako leto odpravi tudi na vsaj dve daljši eksotični potovanji.Če si navadni smrtniki eksotiko pogosto predstavljamo kot luksuz v tropih, pa za Katarino to vsekakor ne velja. Ljubiteljica ekstremnega, bila je tudi že v Himalaji in Peruju, si za cilje praviloma izbira najbolj oddaljene kotičke sveta. A tudi njo je aktualna situacija prisilila v prilagoditev.Na instagramu je objavila serijo čudovitih fotografij in zapisala: »Vse, kar sem vedno govorila, da ni zame in da ne bom! Sejšeli!« Vseeno verjamemo, da bo svetovna popotnica tudi tam ostala zvesta sebi in izbrskala najbolj vznemirljiva možna doživetja.