POPOTNIŠKI NASVETI

Popotnica Ivjana Banić: praktični nasveti za mirne počitnice

Na svojo prvo daljšo pot se je odpravila, ko je bila stara komaj tri mesece, in takrat se je popotniški duh zapisal v njen DNK. Potuje rada zato, da vidi, spozna, izve, se nauči, občuti in preizkuša čim več novega. In se zaradi tega domov vrne drugačna. Trenutno z možem Rokom, hčerko Vilo in sinom Krasom prebiva na prekrasnih Havajih, kjer jim ni dolgčas, z nami pa je delila nekaj preprostih in zabavnih nasvetov za čim manj zapleteno pakiranje, ki pridejo prav vsaki mamici.