Popoln dan ljubezni za Nino Ivanič

Dar z neba

Igralka je možu hvaležna, da jo je nosil po rokah.

Prvi poljub zakoncev je vedno najslajši.

Njuna romantična zgodba se je začela, še preden jezaprosil za roko tako, kot se spodobi: na tradicionalen način. »Res je bilo romantično,« se spominja igralka. »Kot iz kakšnega filma. Sovpadlo je tudi z mojim rojstnim dnevom, tako da takrat tega res nisem pričakovala. Bilo je zelo lepo, oba sva imela solzne oči.«Za poroko si je v butiku Cliche izbrala bež plaščin obleko, tudi čevlje je želela slovenske, da je ponosno podprla svojo domovino. »Izbrala sem balerinke, saj na svoj najlepši dan nisem hotela trpeti v petah,« se namuzne. Dan pred poroko je pri starših zaskrbljeno gledala vremensko napoved. Poročila sta se namreč 18. marca 2000 in napovedovali so dež s snegom, kar jo je precej pestilo, saj sta poroko načrtovala na blejskem otočku. »Naslednje jutro sem se zbudila v fantastičen dan, nebo je bilo modro in brez oblačka, bilo je toplo, vsi smo bili dobre volje. Obe poroki na Bledu sta bili čudoviti, tako civilna kot cerkvena. Lepše ne bi moglo biti.« Odločila sta se povabiti družino in prijatelje, ker pa je Matjaž tudi nekdanji kurent, so ju presenetili njegovi kolegi v kožuhih. »Na koncu sva spustila bele golobe miru. Nisem mogla verjeti, kako lepo je bilo, sploh po grozni vremenski napovedi. Še danes verjamem, da je bil to dar z neba in znak, da sva si usojena.«Ko se ozre v preteklost, se ji ne zdi, da je minilo toliko časa, po drugi plati pa se zaveda, da sta v tem obdobju dala veliko skozi. »Ogromno stvari sva skupaj doživela, tako lepih kot manj lepih in težkih. Vsega je bilo dovolj, kakršno je pač tudi življenje. Res sem zelo hvaležna, da imam takšnega moža. Nobeden od naju ni idealen in tega niti ne iščeva. A za moj značaj in moje delo je on res pravi. Dopolnjujeva se, se podpirava, včasih si greva pa tudi na živce, kar je povsem normalno. Vem, da sem zahtevna ženska, in ni veliko moških, ki bi zlahka prenašali moj značaj. Zahtevna sem in občutljiva, povrhu vsega pa še igralka s celim spektrom čustev. Zavedam se vseh Matjaževih prednosti in vse, kar se nama je zgodilo, pa najsi je bilo lepo ali težko, naju je še bolj povezalo. Tudi najin zakon je dal skozi težja obdobja, ni bilo vedno lahko.«Življenje pa pogosto prinese tudi naporne trenutke, ki niso povezani z zakonom. »Zakon ni pravljica, kot ni življenje, a on mi je vedno stal ob strani in mi pomagal. Zame je zlata vreden in ga nikoli in nikdar ne zamenjam za kakega mlajšega lepotca z mišicami. Ne. Vem, kaj vse je naredil zame in jaz zanj. To je moč zakona: da ne zbežiš pri prvih težavah in kažeš s prstom na drugega ter razmišljaš o tem, da bi kje našel koga boljšega. Moraš znati potrpeti, se zazreti vase, razmisliti, se pogovoriti, si vzeti čas, tudi prositi za pomoč,« pravi Nina. Tudi zato je njuna zveza iz dneva v dan le še trdnejša.