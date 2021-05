Ponosni Zlatko (FOTO)

Tomi se je vživel v mafijskega botra.

Ni lepšega občutka kot zavedanje, da se lahko na prijatelje in družino vselej zaneseš. To je raperže večkrat doživel, nazadnje pa so ga odzivi še posebno ganili.»Težko je opisati te občutke, saj ni samoumevno, da ti bodo vsi tako lepo priskočili na pomoč, ko jih najbolj potrebuješ. K spotu za pesem Lahkomiselni ljudje sem povabil tiste, ki jih cenim, oni pa so mi vrnili spoštovanje s sodelovanjem in skupaj smo ustvarili res lepo sporočilo.sicer kraljuje na plesnih odrih po svetu, zadnje čase pa navdušuje tudi v vlogi režiserja spotov in njegova estetika mi je zelo všeč. Na koncu sta se trdo delo in velik vložek poplačala z dobrim, kakovostnim izdelkom, ki odpira oči in srca,« ne skriva občutkov sreče in ponosa.Še posebno veličasten je prizor, za katerega se je okoli mize zbral cvet slovenske raperske scene, za dodano vrednost pa so poskrbeli šeiz Siddharte, igralciin. Vsi so med snemanjem uživali, saj se je Zlatko nadvse potrudil ustvariti sproščeno in zabavno vzdušje.