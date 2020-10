Ponosni Saša Tabaković: predstavlja svoj glasbeni prvenec

Saša Tabaković ni le izjemen dramski igralec, temveč tudi izvrsten glasbenik, ki je v teh dneh izdal svoj prvi album z naslovom Pesmi z drugega brega. V njem se v izvirnih jezikih oziroma narečjih dotika kulturnega izročila Prekmurja, Medžimurja, Slavonije, južne Madžarske in srbske Vojvodine.



Igralec, ki je v zadnjih letih slovenskemu občinstvu približeval bošnjaško (sevdah, op. a.), srbsko, romsko in judovsko tradicionalno pesem, se je lani povezal s priznanimi glasbeniki Janezom Dovčem, Boštjanom Gombačem, Robertom Piklom, Goranom Krmacem in Vasilijem Centrihom ter potovanje po kulturnem izročilu Panonske nižine predstavil na koncertu v sklopu Drame Akustika.



Ustvarjalci si želijo z novim albumom melodije omenjenih pokrajin približati množici, še posebej tistim, ki so nostalgični ob ohranjanju glasbene dediščine. Sicer pa 39-letnega igralca in pevca v letošnji sezoni vidimo na odru Drame v predstavi Nova rasa, v pretekli sezoni pa je zaigral v uprizoritvah Alice v postelji in Maria.