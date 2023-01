Ponosni očka Tomaž: Ona je moj ponos (FOTO)

Starši so zelo veseli, če so njihovi otroci uspešni. Še bolj so zadovoljni, če gredo po njihovih stopinjah, tako kot to počne Tyra Barada, hčerka našega vrhunskega športnika Tomaža.

Tyra se je že zelo zgodaj navadila na prva mesta.

Ta prekipeva od sreče in priznava, da je lepotica njegov ponos in da ni superlativov, s katerimi bi lahko opisal njeno osebnost. Le kako ne bi bil navdušen, ko pa je dekle dvakratna mladinska svetovna prvakinja, osvojila pa je tudi aktualno krono najboljše v Evropi. Prvič se je znašla v tej kategoriji in že je pometla s konkurenco.

Pravi, da ji je lahko to uspelo samo ob podpori krasne družine. Tekmuje kar v dveh kickboksarskih disciplinah in pobira trofeje, kar nas spominja na njenega šampionskega očeta, ki si je ustvaril ime v tem istem športu. V domači šoli te borilne veščine so vzgojili zlato dekle, ki jo čaka zmagovalna prihodnost.