Ponosni očka David Urankar: sin upihnil prvo svečko

Po otrocih vidimo, kako hitro mineva čas. Voditelja in manekena Davida Urankarja je na to opomnil njegov mali Nels, ki je konec julija že praznoval prvi rojstni dan. David in žena Ajda sta mu pripravila nepozabno zabavo, utrinke pa delila tudi na Davidovih družabnih omrežjih, kjer je zelo aktiven. Starši so se sicer kar pošteno namučili, preden so navihanega enoletnika in njegovega tri leta starejšega brata Liama postavili pred fotoaparat. »Nels je neverjetno živahen. Shodil je pred dvema mesecema in od takrat ga ves čas lovimo naokoli. Vse ga zanima, nič ga ne zaustavi,« se smeji David in dodaja, da mlajši sin napreduje iz dneva v dan. V marsičem posnema starejšega brata, zato morata biti z Ajdo ves čas pozorna. A David pravi, da mu ni nič težko, saj ni lepšega od sijočih otroških oči. Le še o kakšni sestrici se z Ajdo, ki se je te dni vrnila s porodniškega dopusta v službo, za zdaj še nista uskladila.