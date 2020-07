Ponosni očka Anže Kopitar: pravljična zabava za malo Nežo

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, ki z družino že nekaj let živi v Los Angelesu, je pred dnevi kar pokal od ponosa. Njegova prvorojenka Neža je namreč praznovala peti rojstni dan, očka in mamica Ines pa sta ji s pomočjo direktorice Agencije vrhunskih idej Katje Mlakar pripravila rojstnodnevno zabavo, o kateri sanja vsaka deklica. V Nežini deželi so se zbrali njeni prijatelji, seveda pa ni manjkalo niti odraslih, ki so se v čarobnem vzdušju kot iz kakšne pravljice ponovno počutili stare pet let. Kopitarjevi so z družino in prijatelji praznovali v Penzionu Berc na Bledu, kjer kuhalnico spretno vrti kuharska mojstrica ...