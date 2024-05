Ponosni oče Tomi Meglič. Zak ga je prerasel (Suzy)

Frontman skupine Siddharta Tomi Meglič že dolgo ni bil videti tako zadovoljen in nasmejan, kar pravzaprav ne preseneča, saj mu gre v zadnjem obdobju vse kot po maslu. Po spektakularnem koncertu v Stožicah in izidu albuma X si je 47-letnik vzel čas zase in za bližnje, saj mu ga je v zadnjih mesecih, ko je ustvarjal glasbo, močno primanjkovalo.

Čeprav je bil nekoč znan po tem, da zasebnega življenja ni rad javno izpostavljal, nas glasbenik zadnje čas preseneča z objavami na družabnih omrežjih. Med prvomajskimi počitnicami je namreč spletne prijatelje razveselil s fotografijo iz Barcelone, na kateri pozira s štirinajstletnim sinom Zakom, o katerem je Tomi lani razkril, da trenira smučarske skoke.

Fanta sta v glavno mesto Katalonije odpotovala sama, si med drugim ogledala znameniti stadion Camp Nou, številni spletni prijatelji pa so ugotovili, da je sin že prerasel očeta.