Ponosni oče Miki Vlahovič: v zakon je oddal prvorojenca

Glasbenik Miki Vlahovič, kitarist in vokalist skupine Victory, ne more skriti ponosa. Pred dnevi je namreč njegov prvorojenec, 25-letni Mark, v butičnem hotelu Villa Majda v Črnem Kalu v krogu ožjih družinskih članov večno zvestobo obljubil svoji srčni izbranki Niki, s katero sta bila zaročena od leta 2020. Mark, ki je na poroki kar zakričal, da vzame svojo najdražjo za ženo, in Nika sta po majhni, a izjemno srčni in čustveni poroki odpotovala na sanjske medene tedne na Maldive. Ponosni oče, ki je sinu in njegovi ženi zaigral pesem Rad te imam, je ob tem dejal, da se je njegova družina povečala, poročni dan njegovega sina in snahe pa je bil dan sreče in solza. »Naj drži in drži,« pravi Miki, mi pa se pridružujemo čestitkam in mlademu paru želimo obilo ljubezni in sreče.