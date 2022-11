Ponosni oče Jonas Žnidaršič

Življenje televizijskega voditelja Jonasa Žnidaršiča se je v zadnjih mesecih obrnilo na glavo. Novopečeni poslanec se je moral prilagoditi povsem drugačnemu ritmu življenja, kot ga je bil vajen doslej, priznal je celo, da mu bo zgodnje vstajanje verjetno še nekaj časa povzročalo preglavice.

Kljub temu da izkušenj v politiki ni imel, se je zakopal v delo, v novi vlogi pa se ne bi počutil tako dobro, če mu ne bi ob strani stala družina oziroma njegova tri dekleta, partnerica Alenka Kavčič ter hčerki Rozina Zoja in pet let mlajša Hana Angelina. Slednja je oktobra dopolnila štirinajst let in se nedavno s ponosnima očetom in mamo udeležila premiere predstave Boeing Boeing in z njima ter preostalimi povabljenci proslavila 25 let Špas teatra.

Družinica je bila videti sproščena, oče pa kar ni mogel skriti ponosa, ko je sproščeno klepetal s hčerko.