Ponosni oče Gal Gjurin: tretje leto s sinom na odru

Rek, da jabolko ne pade daleč od drevesa, drži tudi v družini vsestranskega glasbenika Gala Gjurina, ki živi in ustvarja med Slovenijo in Kanado. Štiriinštiridesetletni glasbenik, ki trenutno nastopa po Sloveniji, namreč ne skriva ponosa, da je glasbeno nadarjen tudi njegov mlajši sin, ki zadnja leta očetu pogosto dela družbo na odru.

»Moj dragi sinko Kras, še včeraj star komaj pet let, danes pri trinajstih pa že tretje leto z mano na odru na turneji,« je ob fotografiji z najstniškim sinom zapisal ponosni glasbenik. Kras že nekaj let pridno stopa po očetovih stopinjah, med drugim študira klavir, je izjemen tolkalist, piše svoje pesmi, producira v studiu in odlično poje. »Je pravi mali specialist za glasbeno teorijo,« je svojega drugorojenca pred časom pohvalil oče treh sinov.