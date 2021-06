Ponosni Mick Jagger: tako ljubek je njegov najmlajši sin

Malega Deva si ni težko predstavljati kot bodočega frontmana v kaki rock skupini.

Legendarni pevec skupine The Rolling Stonesje leta 2016 presenetil z novico, da bo pri 73 letih že osmič postal oče. Njegova partnerka, ameriška balerina, mu je rodila sina, ki sta ga poimenovalaNa nedavni premieri otroškega filma Peter Zajec: Skok v pustolovščino v Londonu smo se lahko prepričali, da fant pridno raste ter da je neznansko podoben slavnemu očetu, očitno pa je podedoval tudi njegov samozavestni značaj. Kljub mladosti, star je komaj štiri leta, se je na rdeči preprogi brez zadrege postavil pred objektive in poziral navdušenim fotografom. V malčkovih gibih je poleg očetove samozavesti nedvomno mogoče prepoznati Mickove gibe in mimiko.Pevec je na svoje otroke zelo ponosen in rad preživlja čas v njihovi družbi, Deveraux pa je kot najmlajši član deležen še prav posebne pozornosti.