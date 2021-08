Ponosni Jože Potrebuješ

»Eva, bodi naš sonček še naprej.«

Vodja Čukovje iz leta v leto videti mlajši, čeprav je pred tremi leti praznoval okroglih petdeset let. Glasbenik ne skriva, da vsak dan skrbi za svoje dobro počutje in odlično telesno pripravljenost, pri tem pa mu družbo pogosto delajo njegova tri dekleta, ženater hčerkiinSlednja skrbijo tudi, da je Jože razigran kot mlad fantič, pred dnevi pa je celo dokazal, da se zna zabavati kot najstnik. Okroglih osemnajst let je namreč dopolnila njegova mlajša hči Eva, ponosnega očeta pa so ob slavju, na katerem so bili zbrani Evini prijatelji, v očeh zaskelele solze sreče.»Zdaj smo pa že vsi polnoletni! Joj, kam to šopa? Eva, vse najboljše, in bodi naš sonček še naprej,« je ponosni oče čestital svoji najmlajši, o kateri je že večkrat dejal, da je po njem podedovala ljubezen do glasbe.