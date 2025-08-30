Ponosni Jan Ravnik: nastopal bo v Zvezde plešejo (Suzy)

Čeprav smo v angleški različici šova videli Nadiyo Bychkovo, ki jo imamo za svojo, je v ameriško oddajo zdaj povabljen Jan Ravnik, naše gore list, ki se je že izkazal kot izjemen plesalec. Nadomestil naj bi Gleba Savchenka, ki je že namignil, da se ne bo več vrnil na parket. Jan je pretekli dve leti navduševal kot eden glavnih plesalcev Taylor Swift na njeni The Eras Tour.

Ni presenetljivo, da je prejel vabilo v Zvezde plešejo, oddajo, ki jo koreografira Mandy Moore, umetnica, ki se je podpisala pod koreografijo Taylorine celotne turneje. Odkar je Jan zapustil Slovenijo, je nastopal že ob Brunu Marsu, Lewisu Capaldiju in Mariah Carey ter se v Las Vegasu celo pridružil Pauli Abdul. Naslednja stopnička je priljubljena oddaja, v kateri bo zaplesal z eno od ameriških hollywoodskih zvezd. Katera to bo in ali je vse skupaj res, bomo izvedeli kmalu, saj za zdaj še molči. Prva oddaja bo na sporedu že 16. septembra.