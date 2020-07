Ponosni Alen Kobilica: Ja, foter bom!

»Ne glede na situacijo moraš iti za svetlobo.«

Le nekaj mesecev je minilo, odkar sta posebej za Suzy po približno letu dni ugibanj priznala, da sta par.»Zaljubljena sva in zelo nama je lepo!« sta nam zaupalain. Simpatična svetlolaska in najuspešnejši slovenski maneken ter poslovnež v teh dneh navdušujeta s še eno lepo novico. Kot čivkajo že ptički na veji, bosta zvezo požlahtnila še s starševstvom. Alen bo imel letos kar dva velika razloga za praznovanje, konec avgusta bo namreč slavil rojstni dan, petdeset let, in rojstvo prvega otroka. Danes uspešni podjetnik, ki je pred leti oslepel, je novico, ki jo je prva svetu sporočila njegova draga, potrdil s prikupnim videoposnetkom, na katerem se igra z nogavičko, kapico in plenicami za bodočega dojenčka.Na koncu ljubkega posnetka ponosno pove: »Ja, foter bom.« Alen, tudi vrhunski parašportnik, s svojo zgodbo o uspehu dokazuje, da je vse mogoče. »Stvari jemljem kot izziv. Ne glede na situacijo, ki ti pride nasproti, moraš iti za svetlobo,« nam je pred časom zaupal svoj življenjski moto.