Ponosne na obline (FOTO)

Igralka Milla Jovovich je glasno spregovorila o tem, da biti mama spremeni vse, tudi telo. Priznala je, da se je po rojstvu hčerke Ever Gabo zredila za 30 kilogramov in da je trajalo kako leto, preden ji je uspelo shujšati na prvotno težo.

Emily Blunt je večkrat povedala, kako uživa v materinstvu, pridobljeni kilogrami pa je niso prav nič motili.

»Resnica je taka, da sem mama, in tudi videti sem tako. Verjamem v svet, v katerem se od mater ne pričakuje, da bodo skrivale fizični odraz tega, da so rodile,« vztraja igralka Olivia Wilde.

Pevka Pink je pred časom priznala, da se ji po porodu ni prav nič mudilo znebiti se nosečniških kilogramov. »Bila sem res prijazna sama s seboj, saj je name naredila res velik vtis misel, da sem pravkar rodila otroka, da sem naredila človeka,« se je navduševala.

»Moje telo mi je dalo najlepše darilo v življenju. Drage dame, bodimo ponosne na to, kar imamo, in nehajmo izgubljati dragoceni čas s tem, da si želimo biti drugačne, boljše in brezhibne,« je po rojstvu prvega otroka ženskam položila na srce igralka Hilary Duff.

Komičarka Amy Schumer je z objavo fotografije nekaj dni po rojstvu prvega otroka pokazala svetu, kako je videti telo povprečne ženske po porodu.

Preden je pri 43 letih rodila Santiaga, je bila igralka Eva Longoria obsedena z vitko postavo, po porodu pa se je njen pogled na telo spremenil. »Je zdrava, srečna in počuti se dobro z nekaj dodatnimi kilogrami,« je takrat medijem razkril vir.

Porod je ena najbolj intenzivnih telesnih izkušenj v življenju ženske, telo pa se po njem pogosto zelo spremeni. A če so bile obline po rojstvu otroka nekoč sramota in jih je bilo treba skrivati ter čim prej odpraviti, se ženske danes z njimi ne obremenjujejo več. Celo zvezdnice so na svoje telo po nosečnosti ponosne: trebušček, strije in vse, kar spada zraven, so namreč dokaz, da jim je uspelo doživeti največji čudež, ki ga zmore žensko telo.