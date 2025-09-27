Ponosna Vesna Pernarčič, Filip gre po njenih stopinjah (Suzy)

Vesna Pernarčič je odlična igralka in ponosna mama treh sinov. »Očitno so mi fantje namenjeni in ne vem, kako bi s punčko,« se smeji.

Najstarejši Filip Žunić že stopa po njenih stopinjah. Študent AGRFT je sodeloval pri številnih projektih, kmalu ga bomo lahko gledali v novi nadaljevanki Nemirna kri, v kateri igra Matica, tihega junaka, ki pove več z dejanji kot z besedami. Snema tudi film Gajin svet 3. Njegov brat Lovro obiskuje Akademijo za likovno umetnost, zanima ga razvijanje likov, animacija v računalniških igricah. Najmlajšega Krištofa vse te odločitve še čakajo. A ko se je Filip vpisal na AGRFT, se je kar malce začudila, saj ga je zelo veselila kulinarika.

Fanta bomo gledali v nadaljevanki Nemirna kri. Foto: POP TV

Mama mu ni dajala posebnih nasvetov, na dušo mu je položila le, da če si to želi, ga pri tem podpira. Tako ali tako sam ve, kaj ga čaka, saj je odraščal ob mami igralki. Letos je naredil še en prelomni korak, saj se je odselil od doma. Pomagala mu je spakirati in se preseliti na drug konec Ljubljane, vendar se vsake toliko časa vrne domov na kosilo in klepet. Z mamo za zdaj še nista delala skupaj, a se veseli, da ga morda enkrat čaka tudi to.