Ponosna Tanja Bivic: neustavljiva sommelierka

»Če se ne učite, vam nihče ne more pomagati. Če se učite, vas nihče ne more ustaviti,« je nekdanja televizijska voditeljica zapisala besede nekega modreca. Marsikoga zanima, kje je Tanja Bivic zdaj, ko je nič več ne ujamemo na malih zaslonih. Junij je bil zanjo zelo poseben, saj je predala verigo po dveh letih predsedovanja Rotary klubu Ljubljana Julija in uspešno zaključila izobraževanje za sommelierja 3. stopnje v šoli Sommelier Master. »Nepozabna izkušnja, ki je obnovila nekatere življenjske lekcije, določenih pa sem se naučila na novo. Bogatejša sem za veliko novega znanja o hrani in pijačah ter tudi o vrednotah in kulturi,« pravi Tanja, ki je zdaj pripravljena tudi na kakšen poletni oddih.