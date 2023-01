Ponosna Nataša Barbara Gračner: Svit bo igral v Vincijevem filmu

Ne pravijo zaman, da jabolko ne pade daleč od drevesa. In tako tudi ni mogel daleč pasti temnolasi Svit, sin igralke SNG Drama Ljubljana in profesorice na AGRFT Nataše Barbare Gračner in igralca Branka Šturbeja. Mladenič, ki se zanima za glasbo, je navdušen nad hip hopom in igra klavir, vsake toliko časa obišče tudi kakšno gledališko predstavo. Njegovo željo po nastopanju je opazil tudi režiser Vinci Vogue Anžlovar, ki se po uspešni premieri filma Dedek gre na jug pripravlja že na snemanje novega celovečernega filma. Tokrat bo šlo za mladinsko kriminalko, ki se dogaja v Piranu, nastala pa je po literarni uspešnici Tartinijev ključ. Scenarij zanj je Vinci napisal med karanteno, snemati pa naj bi začeli že maja in junija. Svit bo igral z dvema sovrstnicama. Kakšen nasvet mu bosta zagotovo lahko zaupala oče in mama, saj imata za seboj že celo vrsto najrazličnejših vlog, za mlajši navdih pa bo lahko poskrbel brat Timon.