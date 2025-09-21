Ponosna Natalija Verboten: Moja velikana! (Suzy)

»Še malo, pa bom najmanjša v družini,« je sporočila Natalija Verboten. Mamica ne skopari s komplimenti, ko gre za njena sinova. Oskar in Max sta največji ponos priljubljene pevke in veseli jo, da se razvijata v srčna in spoštljiva fanta. Ob tem ugotavlja, kako hitro minevajo leta, saj se ji zdi, da sta se šele rodila, zato ne zamudi priložnosti za objeme. Otroci so ogledalo staršev in lahko se zahvali svojim vzgojnim prijemom, da ni podlegla razvajanju in dajanju potuhe.

Z novim šolskim letom je tudi sama zakorakala v naslednji delovni ciklus. Pred njo je že jesenski urnik, na katerem so se pomnožili nastopi, odkar je na radijske valove poslala poskočnico. Ta je povsem v njeni maniri, nad vižo o lepotah Slovenije pa sta prav tako navdušena oba potomca, kar je dodatni razlog za dobro vzdušje pod domačo streho.