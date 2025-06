Ponosna Natalija Verboten: Max bo jeseni srednješolec (Suzy)

Trinajsti junij je bil za Natalijo Verboten in njenega moža Dejana Bojiča zelo poseben. Njun prvorojenec je namreč zapustil osnovnošolske klopi. »Petek trinajsti je bil edinstven, saj je naš Max zaključil osnovno šolo. Šolanje bo nadaljeval v Srednji elektro-računalniški šoli v Mariboru. Draga najina fanta, le kam beži čas,« se pevka drži za glavo in doda: »Še živo se spomnim prvega šolskega dne in zdaj je, kot bi mignil, vse to za nami.«

Ne skriva, da je izjemno ponosna na starejšega sina, ki je aktiven nogometaš in gasilec. Zdaj ga čakajo brezskrbne počitnice. »Najprej bo šel na morje z družinskimi prijatelji, potem gremo seveda še vsi skupaj v kamp Straško na Pagu. Za zdaj še rad dopustuje z nami, saj imamo zelo razgiban in aktiven dopust. V kampu igramo padel, odbojko, nogomet, badminton, plavamo, kolesarimo in počnemo še marsikaj drugega,« se Natalija veseli sproščenih poletnih dni z družino.