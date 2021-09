Ponosna na hčerko

Belgijski kralj Philippe in kraljica Mathilde sta pred kratkim ponosno razkrila, da njuna prvorojenka, 19-letna princesa Elisabeth, odhaja na Oxford.



Tik pred začetkom novega študijskega leta, preden je odpotovala v Veliko Britanijo, jima je uspelo posneti prisrčno fotografijo vseh svojih štirih otrok na kupu – poleg Elisabeth so to še 18-letni princ Gabriel, 15-letni princ Emmanuel in 13-letna princesa Eléonore. Posnetek je nastal v gradu Laeken v Bruslju, kjer družina živi. Princesa se odpravlja na prestižno britansko univerzo na triletni študij zgodovine in politike, kjer je anonimno opravljala sprejemne izpite in jih uspešno opravila.



Smer študija naj bi si izbrala sama, starši pa naj bi njeno izbiro sprejeli z največjim veseljem, ker menijo, da ji bo ta študij prišel še kako prav pozneje v življenju, ko bo postala kraljica.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: