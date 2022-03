Princesa v solzah, ponosna na drugorojenko

Na Pariškem tednu mode so se po modni pisti sprehodili tudi modeli, ki so razkazovali nova oblačila znamke Alter, ki se ne označuje s spolom in je namenjena vsem. Znamko je ustanovila Pauline Ducruet, hčerka monaške princese Stéphanie in njenega nekdanjega telesnega stražarja Daniela Ducrueta.

Princesa ni mogla skriti navdušenja.

Čeprav njuna ljubezen ni trajala dolgo, je 27-letnica staršem v ponos, kar je bilo vidno tudi, ko je Stéphanie iz prve vrste snemala dogajanje s telefonom. Pauline je tudi vnukinja monaške princese Grace Kelly, modni dizajn pa je študirala v New Yorku ter opravila petmesečno pripravništvo pri reviji Vogue ter šestmesečno pri znamki Louis Vuitton.

Poleg mode je Pauline navdušena potapljačica in je leta 2010 zastopala Monako na mladinskih olimpijskih igrah, od leta 2017 pa je predana modi.