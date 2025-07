Ponosna Monika Tavčar: Z Benčem sva odlično sodelovala (Suzy)

Nedavna Poletna noč je minila v znamenju 60. obletnice kovanja uspešnic legende Janeza Bončine - Benča. Razprodani dogodek na Kongresnem trgu je pospremil tudi odličen dokumentarni film v dveh delih Mr. Soul, ki ga je pripravil prekaljeni televizijski maček, režiser in scenarist Bojan Krajnc. V njem ima pomembno vlogo tudi voditeljica in novinarka Monika Tavčar.

»K sodelovanju me je povabil Bojan, izvrsten ustvarjalec dokumentarnih filmov v naši hiši. Dela, pod katera se je podpisal, so res izjemne raziskovalne pripovedi o posameznikih in dogodkih, vedno postavljena v širši družbeni kontekst. Pred tem sva že sodelovala pri dokumentarcu Sam proti vsem, ki govori o razvoju stand-upa v Sloveniji, ter pri filmih Podarim dobim, igra, ki je prebudila tigra in Zadnji odcep za Sarajevo o OI 1984. Vesela sem, da me je za pripovedovanje povabil tudi pri tem filmu. Benč je res legenda slovenskega glasbenega prostora. Osebno se sicer še nisva srečala, sva pa v dneh pred premiero filma in Poletno nočjo večkrat govorila. Poleg tega, da je glasbenik z veliko začetnico, je ostal preprost in iskren, njegova karizma in energija se čutita tudi na daljavo,« pravi Monika.