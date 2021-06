Ponosna mama Sendi: hči na valeti zažgala z električno kitaro

Sandra Klemm je bila v 90. letih prejšnjega stoletja znana po vzdevku Sendi in dance uspešnicah, s katerimi je veliko nastopala. Pred dobrimi 15 leti pa se je poročila z Adamom in rodila tri otroke – hčerki Ano in Nino ter sina Matijo. »Saj ne morem verjeti, kako hitro so poletela ta leta! Moja prvorojenka Ana igra kitaro, riše in ustvarja. Nedavno je končala osnovno šolo in imeli smo valeto. Bila je odvisna od vremena in zgodil se je pravi čudež, da smo imeli sonce,« pove Sandra in doda, da je Ana na valeti nastopila z glasbeno točko – igrala je klasično skladbo na električno kitaro. »Jeseni bo šolanje nadaljevala na Gimnaziji Ledina. Zelo jo zanimata ruščina in družboslovje,« je povedala ponosna mama, ki jo bosta v prihodnjih letih čakali še valeti mlajših otrok, potem pa bo že prišla na vrsto Anina matura in čas bo pobegnil, kot bi mignil. Sendi pa bo zadovoljna, da ji je na pot v odraslost uspelo poslati kar tri ptičke.

