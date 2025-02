Ponosen Tomi Meglič: Sin Zak je državni prvak (Suzy)

»Ponos in solze sreče! Zak je postal državni prvak!!!« je navdušeno zapisal Siddhartin frontman Tomi Meglič, prav tako Zakova mama, odvetnica Manca Simčič. Njun prvorojenec je namreč v nedeljo na skakalnici v Žireh postal državni prvak v smučarskih skokih med kadeti do 15 let – in to ne le v posamični, temveč tudi v ekipni konkurenci. Zgodba dobi še poseben čar, ker je Tomi, velik športni navdušenec, v mladosti tudi sam treniral smučarske skoke. Njegova strast do tega športa se je očitno več kot uspešno prenesla na sina, ki že vrsto let trenira v skakalnem klubu Ilirija. Na nedeljski tekmi je...