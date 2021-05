Ponosen na svojo Loro!

Kolesarski as Primož Roglič, ki je pred dnevi sporočil, da si bo do največje kolesarske dirke Tour de France, ki se bo začela 26. junija, vzel tekmovalni predah in se bo še več posvečal vožnji na čas, je te dni upravičeno ponosen na partnerko in mamo svojega sina Leva.



Knjiga Kilometer nič, ki jo je njegova najdražja Lora izdala lani, je namreč prevedena v angleščino, kar je razveselilo vse Primoževe oboževalce iz tujine. V knjigi, ki je Lorin prvenec in je takoj postala uspešnica, njegova boljša polovica opisuje svojstven pogled na dirko po Španiji leta 2019, ki je Slovenijo združila v kolesarskem navijaškem ritmu, s prepletom Gira in Toura ter številnih zanimivosti, ki jih prinašata kolesarstvo in življenje v Rogličevi bližini.



»Razkrijem Primoža, a to ni knjiga o njem,« je Lora poudarila lani ob izidu knjižne uspešnice, ki je bila razprodana že v predprodaji.



