Pomlajeni Jurij Zrnec

Se sprašujete, kaj je recept za njegov vedno boljši videz? Odgovor na to vprašanje se skriva v izpolnjenem življenju. Če imaš ob sebi čudovito partnerico, kakršna je Aleksandra Ilijevski, ki skrbi za vedrino in ti s kreativno osebnostjo polni srce, je vsako, še tako zahtevno preizkušnjo lažje premagati.

Jurij Zrnec se je po turbulentnem obdobju vrnil na sceno v velikem slogu, z odmevnimi projekti. Vse skupaj ga je motiviralo, da postane še bolj pozoren do sebe. Rezultat tega je dobro viden, saj ga ne postara niti sivina v laseh in bradi. V njegovem primeru težko govorimo o šarmantnosti, prej o mladostnem pridihu, ki se odraža na gladki koži, zavidljivi postavi in odličnem razpoloženju. Vsi okoli njega občutijo, da je postal bolj sproščen in zadovoljen z vsem, kar se mu dogaja.

Hčerki mu rišeta nasmehe na obraz, z drago se odpravljata v naravo in na izlete, kjer se sprosti, najraje v stiku z živalmi. Z njimi ima sicer posebno vez, saj pravi, da so prav one najboljši terapevti.